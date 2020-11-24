Antalyaspor kızardı! 9 haftada 5 futbolcu...

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan FT Antalyaspor’da, ilk 3 haftanın ardından yaşanılan düşüş devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda sakat futbolcuların yanına, korona virüs vakaları ve kart cezalılarının da eklenmesiyle kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Son 6 haftadır 3 puana hasret kalan Antalyaspor, bu durumu Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sona erdirmeyi hedefliyor.

Öte yandan kımızı-beyazlı ekip, ligde en çok kırmızı kart gören takım olarak da dikkat çekiyor. Antalyaspor’da, ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk Akyol, 6. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında Amilton, iç sahadaki Fenerbahçe mücadelesinde Jahovic kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Akdeniz temsilcisinin son hafta sahasında oynadığı ve Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçın 67. dakikasında Hakan Özmert kırmızı kart gördü.

Hakan Özmert’le birlikte Antalyaspor’da geride kalan 9 haftada 5 futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

İHA