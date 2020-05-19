Antalyaspor kendi karantinasını hayata geçirdi

Covid-19 salgını döneminde tüm kulüpler titiz bir şekilde önlem almaya devam ederken, Antalyaspor'un futbol takımı için ortaya koydukları Türkiye'de ilk oldu.

19 Mayıs 2020, Salı 17:30 Son Güncelleme:
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Antalyaspor kendi karantinasını hayata geçirdi

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekipleri virüsün yayılmasını engellemek amacıyla takım içerisinde yer alan isimleri, virüse karşı korumak amacıyla pek çok uyarıda bulunurken, Antalyaspor ise adeta kendi karantinasını hayata geçirdi.

Önceki hafta yapılan Covid-19 testlerinin temiz çıkmasıyla beraber Başkan Ali Şafak Öztürk'ün tatil köyü olan 553 odalı Regnum Carya'da kampa giren Kırmızı-Beyazlı ekip, dış dünyayla bağını tamamen kopardı. 3 farklı futbol sahasında gruplar halinde çalışma yapan Kırmızı-Beyazlılar, yemeklerini de odalarında yiyorlar. Futbolcular, vakit geçirmek için ise golf, bowling, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi pek çok aktiviteyi yapabiliyor.

Bazı futbolcuların ailelerinin de yer aldığı kampta futbolcuların tamamı ayrı odalarda ya da villalarda kalıyor. Futbolcular, koronavirüse karşı önlem olarak sadece odalarında duş alırken, otele ziyaretçi de kabul edilmiyor. Kapalı tutulan otelde çalışan az sayıdaki personel de dış dünyayla ilişkisini kesmiş durumda.

Tamamen izole şekilde çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da ikinci testin ise bu hafta içerisinde yapılması planlanıyor.

DHA

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