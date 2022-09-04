Antalyaspor-Kasımpaşa maçı (CANLI)

Antalyaspor, Süper Lig 'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 6 puanla 9. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak Gaziantep FK karşısında aldığı 5-2'lik ağır yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyor. Üst üste 3 maç kaybetmesinin ardından Hatayspor'u 1-0'la geçerek 3 puana ulaşan ve 16. basamakta bulunan İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda seri peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

2' Fernando çok uzaklardan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü, Ertuğrul çok zorlanmadan topa sahip oldu.

ÇOK NET POZİSYON!

8' Güray Vural sol kanattan içeri yerden çok sert çevirdi, Luiz Adriano kale dibinden vurdu, Sadık'tan çok önemli müdahale geldi, seken topta Adriano yine kontrolü sağladı, çaprazdan vurdu ancak direğin dibinden dışarda.

33' Graovac kafayla indirdi, Bahaken iki rakibi arasından çıktı, vurdu ancak Boffin gole izin vermedi.

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

45+2' Celina ceza alanı sol çaprazından önünde seken topa sert vurdu ancak top üstten dışarda.

PENALTI!

45+3' Kasımpaşa atağında sağ kanattan penaltı noktası üzerine orta yapıldı, Bahoken ile Boffin'in mücadelesi sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45+5' Hadergjonaj topla, Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve Kasımpaşa'yı, Antalya deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

BOFFİN'DEN HARİKA MÜDAHALE!

53' Hajradinovic'in ara pasında Bahoken önüne çok şık aldı topu ve iki rakibinden sıyrılıp bir anda Boffin'le karşı karşıya kaldı. Bahoken'in şutunda Belçikalı kaleci adeta kalesinde büyüdü ve top kornere çıktı.

Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Kasımpaşa maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Kasımpaşa 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Soner, Larsson, Luiz Adriano, Haji Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken