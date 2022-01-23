Spor Toto Süper Lig ’in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK’yi ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren kaleci antrenörü Murat Öztürk, bugün oynadıkları maçın kendileri için çok değerli bir maç olduğunu ve bu yüzden maça ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Maçın başlama vuruşuyla beraber topa sahip olan takım olduklarını ifade eden Öztürk, "Pozisyon bulmaya başladık, oyunu iyi çevirdik. İlk yarının sonuna doğru bir kaç korner kazandı rakibimiz. İkinci yarıyla beraber 60 dakikadan sonra hücum geçişlerinde kaybettiğimiz toplarla kalemizde özellikle 80. dakikadan sonra ciddi pozisyonlar verdik. Bu aslında oyuncu grubunun ne kadar çok kazanma isteğinin olduğunu gösterdi. Kritik zamanlarda alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser / ANTALYA (İHA)