Antalyaspor, ilk deplasman galibiyeti peşinde

Süper Lig 'de 8 hafta sonunda istediği sonuçları alamayarak 8 puanla 13'üncü sırada bulunan, milli maçlardan dolayı lige verilen arada teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı takımda Adana Demirspor maçında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da süren başarılı orta saha oyuncusu Poli dışında eksik bulunmuyor.

TOPLAMDA 35 MAÇ

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 35 kez birbirlerine rakip oldu. İki kırmızı beyazlı takımın oynadığı 35 maçta Antalyaspor, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 de yenilgi aldı. 35 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1. Lig, 24'ü ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

SİVAS EVİNDE GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor ile deplasmanda 18 kez rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda rakibine karşı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

EN ÇOK 2-1'LİK SKOR ALINDI

Antalyaspor ile Sivasspor'un maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez sahadan 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. İki takım 5'er kez 1-0, 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez 3-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez de 2-2, 3-2 ve 4-1'lik sonuçlar elde etti.

HEDEF İLK GOL VE DEPLASMAN GALİBİYETİ

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon henüz deplasmanda galibiyet göremezken, rakiplerine gol atma başarısı da elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar 3 deplasman maçında 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yeni futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kenarda olacağı, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek Poli'nin yerine Hakan Arslan ve Ufuk Akyol'un görev alacağı Antalyaspor, Sivasspor maçında hem ilk deplasman golünü atmak hem de ilk galibiyeti alarak Antalya'ya dönmeyi hedefliyor.