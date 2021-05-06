Antalyaspor ile Trabzonspor 40’ncı randevuda

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç, cumartesi günü 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak için deplasmandan puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Trabzon’da yapacakları maçla ligde 50’nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta, bordo mavililerin galibiyette 29- 8 üstünlüğü bulunuyor, 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçlarda Trabzonspor, 90, Fraport TAV Antalyaspor ise 45 gol attı. Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı 24 maçta 15 mağlubiyet, 7 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Kırmızı beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde 52 gol gördü. Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ettiği son Süper Lig maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Ekim 2011’den bu yana kırmızı beyazlı ekibe üst üste iki iç saha karşılaşmasında puan kaybetmiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya’da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Fraport TAV Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda 7-0’lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı. Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçını kazanamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 29 Süper Lig maçının sadece 3’ünü kaybeden Trabzonspor, bu mağlubiyetlerin tamamını sahasında aldı.

Süper Lig’de oynadığı son 10 maçın 7’sini kaybeden Fraport TAV Antalyaspor ise bu sezon daha önceki 28 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en az gol atan iki takımdan biri Trabzonspor, bu zaman diliminde en fazla gol yiyen ekip ise Fraport TAV Antalyaspor oldu. Fraport TAV Antalyaspor’un Süper Lig’de attığı son 5 golün üçünü kaydeden Fredy Ribeiro, bu gollerin tamamını penaltıdan buldu.

Teknik direktörlük kariyerinde Ersun Yanal çalıştırdığı takımlarda, Abdullah Avcı’ya karşı 5 galibiyet elde etti. Fraport TAV Antalyaspor’un, Trabzonspor maçında Drole ile Doğukan Sinik sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)