Antalyaspor ile Konyaspor 47.randevuda

Süper Lig ’in 17. haftasında deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Güney ekibinde Crivelli, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Harun Alpsoy ve Doğukan Nelik sakatlıklarından dolayı, Fredy ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Wright’ın ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Son haftada Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan kırmızı-beyazlılar, Konya deplasmanında da puan yada puanlar hedefliyor.

Öte yandan İH Konyaspor ile FT Antalyaspor toplamda 46 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden 12’sini Antalyaspor, 18’ini Konyaspor kazanırken, 16 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Geçen sezon ligdeki iki karşılaşmada 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

İHA