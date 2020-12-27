Antalyaspor ile Hatayspor, 44 yıl sonra karşılaşıyor

Süper Lig'de oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek, yardımcı hakem olarak Samet Çavuş ve Murat Şener görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo beyazlılar 44 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.

13'ÜNCÜ RANDEVU

Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda, o günkü ismiyle 2'nci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta karşılaştı. İki takım ilk mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 tamamlandı. Antalyaspor ile Hatayspor bugüne kadar 12 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 6 maçta ise kırmızı beyazlılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

44 YIL SONRA

Antalyaspor ile Hatayspor, 1975-1976 sezonunda 2'nci Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta oynadıkları ve kırmızı beyazlı takımın 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçtan tam 44 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

6 SAKAT, 2 CEZALI

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Akdeniz ekibinde 8 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Adis Jahovic sakatlıkları, Amilton ve Veysel Sarı ise sarı kart cezalarından dolayı zorlu maçta görev alamayacak. Ev sahibi takımda 3 sarı kartı bulunan Eren Albayrak ise mücadelede kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11

Boffin - Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Hakan, Sam, Fredy, Orgill, Podolski

SAKAT: Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Adis Jahovic

CEZALI: Amilton, Veysel Sarı

DHA