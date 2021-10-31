Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor'u 5-0 mağlup ederek moral kazanan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 11'inci haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım, bugünkü son antrenmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Giresun'a gidecek.

TOPLAMDA 9, SÜPER LİG'DE İLK

Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor toplamda 9 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında ilk mücadele 1977-1978 sezonunda oynandı. 2 Lig'de oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı. Antalyaspor ile Giresunspor 2'nci Lig'de 2, TFF 1'inci Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 2 ve hazırlık maçında 1 kez karşılaştı. 9 maçta Antalyaspor 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Giresun'da oynanan 4 maçta Antalyaspor'un 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak mücadele, iki takım arasında Süper Lig 'deki ilk mücadele olma özelliğini taşıyacak.

WRIGHT VE CRIVELLI OYNAYABİLİR

6 yıl sonra resmi bir mücadelede Giresunspor'a rakip olacak Fraport TAV Antalyaspor'da hafif sakatlıkları bulunan Haji Wright ile Enzo Crivelli'nin kafilede yer alması beklenirken, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde oynamaları bekleniyor. Adana Demirspor maçında sakatlandıktan sonra tedavisinin bir kısmını İtalya'da tamamlayarak Antalya'ya gelen Poli ile Doğukan Nelik'in tedavileri devam ediyor.

GZT Giresunspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ile Kamil Çetin yapacak.

DHA