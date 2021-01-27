Antalyaspor için önemli ziyaretler

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu öncesi ziyaretçileriyle fikir alışverişinde bulunmaya başladı.

Mustafa Yılmaz'ın ilk konuğu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek oldu. Ardından AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile bir araya gelen Yılmaz, konuklarıyla Antalyaspor'un son durumunu konuştu ve yeni dönem için görüşlerini paylaşıp fikirlerini aldı. Yılmaz daha sonra Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert ve dernekte daha önce başkanlık görevini üstlenen işadamlarıyla buluştu. Son olarak Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve 26'ncı dönem CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ile bir süre sohbet eden Yılmaz, kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri ve camianın tüm paydaşları ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

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