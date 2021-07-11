Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Houssam Ghacha transferini bitirdi. Cezayirli oyuncunun Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Africa Foot United'da yer alan habere göre Antalyaspor, dün Houssam Ghacha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun önümüzdeki hafta Türkiye2de olması bekleniyor.

ES Setif forması altında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Ghacha'ya Süper Lig'den birçok takımın teklif yaptığı ve yarışı Antalyaspor'un kazandığı aktarılmakta.