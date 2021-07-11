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Antalyaspor, Houssam Ghacha transferini bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, ES Setif forması giyen Cezayirli oyuncu Houssam Ghacha ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

11 Temmuz 2021, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Antalyaspor, Houssam Ghacha transferini bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Houssam Ghacha transferini bitirdi. Cezayirli oyuncunun Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Africa Foot United'da yer alan habere göre Antalyaspor, dün Houssam Ghacha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun önümüzdeki hafta Türkiye2de olması bekleniyor. 

ES Setif forması altında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Ghacha'ya Süper Lig'den birçok takımın teklif yaptığı ve yarışı Antalyaspor'un kazandığı aktarılmakta. 

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