Antalyaspor-Hatayspor maç sonucu: 4-1

Süper Lig 'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. İki yeni nesil hocanın; Nuri Şahin ile Ömer Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği karşılaşma gol yağmuruna ev sahipliği yaptı.

Mücadele tempolu başladı, 14'te Mame Diouf vurdu, Güray Vural çizgiden çıkardı, Hatayspor üstünlüğü kaçırdı. 2 dakika sonra sahneye Kırmızı-Beyazlılar'ın ABD'li yıldızı Haji Wright çıktı, bireysel becerisinin getirdiği şık bir golle Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 29'da Fernando kesti, Naldo uzak direğe kafayı vurdu, fark 2'ye çıktı. 35'te Haji Wright, Güray Vural'ın adeta 'Al da at' dediği pasında ikramı geri çevirmedi, skoru 3-0'a getirdi. 38'de Diouf bu kez net bir kafa vuruşuyla ilk devrenin skorunu belirledi: 3-1.

İkinci devre de hızlı başladı. 55'te Doğukan Sinik'in harika asistinde Luiz Adriano bitiriciliğini konuşturup, farkı yeniden 3'e çıkardı. Bu dakikanın ardından karşılıklı pozisyonlar yaşandı, 67'de Ruben Ribeiro dengeleri bozdu! Poli'ye tehlikeli harekette bulunan Portekizli futbolcuyu, hakem Kadir Sağlam kırmızı kartla oyundan attı. Kalan sürede tempo iyice düştü, başka gol sesi çıkmayınca da mücadele 4-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa potasına girmek isteyen iki takımın mücadelesinde zafer 9 maçtır kaybetmeyen, 4 maçtır da kazanan Kırmızı-Beyazlılar'ın oldu. Nuri Şahin'in öğrencilerinin 3 puan serisi 5 karşılaşmaya çıkarken, aynı zamanda bu sezon kendi sahasındaki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı ve kulüp tarihinde rekor kırıldı. Nuri Şahin'le uçuşa geçen Antalyaspor puanını 47'ye yükseltti.

5 maçtır kaybetmeyen Hatayspor'un ise serisi sona erdi ve 48 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı

7' Luiz Adriano, Ndao'yu gördü, Ndao yeniden Adriano'ya döndü, Brezilyalı futbolcu ceza alanı sağ çaprazından vurdu, top kaleci Munir'de kaldı.

11' Adriano ceza yayı üzerindeki Wright'ı gördü, ABD'li oyuncunun yerden köşeye giden şutunu kaleci Munir çıkardı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

14' Benzia sağ kanattan korneri kullandı, Diouf iyi yükselip kafayı vurdu ancak Güray çizgiden çıkarıyor topu...

GOL!

16' Wright sol kanatta topla buluşurken hemen arkasındaki Fatih'ten şık bir vücut çalımıyla sıyrılıp içeri girdi, dar açıdan düzgün vurdu ve fileleri sarstı: Antalyaspor 1-0 önde!

GOL!

29' Fernando sol kanattan serbest vuruşu kullandı, arka direkte Naldo kafayı uzak direğe doğru vurdu, direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-0!

KAÇTI!

32' Antalyaspor savunmasında pas hatası... Lobjanidze araya girdi, Diouf'a attı, Diouf tekte soldaki Riberio'yu gördü, Portekizli ceza sahası içinden vurdu ancak top az farkla auta gidiyor.

BİR GOL DAHA!

35' Antalyaspor hızlı geldi, sol taraftan Güray Vural topu içeri çevirdi, Haji Wright ceza alanı içinde bomboş pozisyonda sol ayağıyla vurdu ve kendisinin ikinci, Antalyaspor'un 3. golünü kaydetti: 3-0!

GOL YAĞMURU!

39' Hatayspor orta alandan serbest vuruşu kullandı, Burak kafayla içeri çevirdi, Diouf çok sert bir kafa vuruşuyla Boffin'i avladı! Skor şimdi 3-1!

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' Kadir Sağlam son kontrollerini yaptı, ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

51' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu Hatayspor savunması kafayla uzaklaştırdı, ceza yayının az gerisinde bekleyen Doğukan gelişine vurdu ancak Munir başarılı.

GOL!

55' Doğukan Sinik sol çizgide topla buluştu, hızla topu sürdü ve ayağının dışıyla ceza alanı içindeki Luiz Adriano'ya gönderdi topu, Sambacı tek vuruşla fileleri havalandırdı ve farkı yeniden 3'e çıkarttı.

KIRMIZI!

67' Ruben Ribeiro, Poli'ye yaptığı tehlikeli hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü. 4-1 geride olan Hatayspor 10 kişi!

72' Fernando savunma arkasına sarkan Gacha'ya şık bir top gönderdi, Gacha karşı karşıya pozisyonda topa dokundu ancak çerçeveyi bulamadı.

89' Fredy ceza yayı üzerinden vurdu top kaleci Munir'de kaldı.

90' Maçın sonuna 2 dakika uzatma ekleniyor.

DİREK!

90+1' Luiz Adriano hızlı rakip sahada ilerlerken, Gökdeniz'i gördü. Gökdeniz sağ çaprazdan şık çalımla rakibinden sıyrıldı, dar açıdan tavana vurdu ancak top üst direkten dışarı çıktı.

..Ve karşılaşma sona erdi.

Antalyaspor-Hatayspor maçının 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Hakan, Fernando, Ndao, Haji, Adriano

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Benzia, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf