Fraport TAV Antalyaspor, oyuncusu Gustavo Blanco Leschuk'un İspanya La Liga 2 ekibi Eibar'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Futbolcumuz Gustavo Blanco'nun 2021-2022 sezonu için, İspanya'nın SD Eibar takımına satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.''

Antalyaspor, 2019/2020 sezonu başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arjantinli forveti geçtiğimiz sezon da Real Oviedo'ya kiralamıştı.

Antalyaspor'da 31 resmi maça çıkan Blanco, 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.