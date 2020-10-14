Antalyaspor güç depoladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıyla güç depoladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti. 18 Ekim'de sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak kırmızı beyazlılar, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Salon ve saha çalışmalarıyla güç depolayan kırmızı beyazlılar, ligde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Kırmızı beyazlıların antrenmanını, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Futbol Şube Sorumlumuz Aytaç Altay da izledi.

Başkan Öztürk, teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla kısa süreli sohbet etti. Kırmızı beyazlılar, lige verilen arada bugün 17.30'da Yukatel Denizlispor ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 17.30'da Regnum Carya 1 No'lu sahada oynanacak.

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