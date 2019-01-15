Antalyaspor-Göztepe maç sonucu: 3-3

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Maçtan dakikalar

9'uncu dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Harun Alpsoy taç çizgisine yakın bir noktadan topu ceza alanına ortaladı. Mevlüt kale önünde topa ayağının içiyle gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Eren'in müdahale çabalarına rağmen ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada Borges ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Borges'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.

30'uncu dakikada orta alandan aldığı topla rakip ceza alanına kadar giren Drole, rakip oyuncuları çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

33'üncü dakikada Antalyaspor ceza alanında oluşan karambolde Titi topu ağlara bıraktı. Ancak, maçın hakemi gol öncesinde kaleci Ferhat'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

54'üncü dakikada Borges sağ çaprazdan ceza alanı içine ortasını yaptı. Kale önünde topa yükselen Ngando'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

58'inci dakikada Göztepeli Yasin Öztekin, Antalyaspor yarı alanında düşürüldü. Serbest vuruşu da Yasin kullandı. Kale önüne kadar gelen topa yükselen Kadu meşin yuvarlağı kafa ile kaleci Ferhat'ın uzanamayacağı köşeye gönderdi: 2-2.

67'nci dakikada Antalyasporlu Sergen, ceza alanı içinde Göztepeli Kadu tarafından düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada penaltıyı kullanan Mevlüt topu üst direkten ağlara bıraktı: 3-2.

81'inci dakikada Borges ceza alanı içinde topa kafa ile vurdu. Kaleye giden topu Halil İbrahim çizgi üzerinden ayaklarıyla kornere gönderdi.

85'inci dakikada Halil İbrahim'in ceza alanı içinde Kadu'ya müdahalesine önce devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakeminin uyarısı ile saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve ardından penaltı kararı verdi.

86'ncı dakikada Borges'in kullandığı penaltı atışı ile Göztepe skora eşitliği getirdi: 3-3.

Maç 3-3 sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Çimen (xx), Önder Yılmaz (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Celuska (xx) (Dk. 46 Mustafa İnan xx), Harun Alpsoy (xx), Chico (xx), Charles (xx), Osman Çelik (xx), Birkan Öksüz (xx) (Dk. 87 Cissokho), Drole (xxx), Sergen Yatağan (xx) (Dk. 77 Halil İbrahim xx), Mevlüt (xxx), Musa Nizam (xx)

GÖZTEPE: Eren (xx) - Kadu (xxx), Titi (xx), Grillo (xx) (Dk. 71 Berkan Emir xx), Poko (xx), Ngando (xxx) (Dk. 71 Deniz Kadah xx), Borges (xxx), Halil Akbunar (xx), Gouffran (xx) (Dk. 46 Yasin Öztekin xx), Tayfur Bingöl (xx), Jerome (xx)

GOLLER: Dk. 9 - Dk. 68 (P) Mevlüt, Dk. 30 Drole (Antalyaspor) - Dk. 54 Ngando, Dk. 58 Kadu, Dk. 86 (P) Borges (Göztepe)

SARI KART: Jerome (Göztepe)