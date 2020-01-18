Antalyaspor - Göztepe (CANLI)
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe 3 puan mücadelesi veriyor. Antalyaspor sahasında kazanarak kötü gidişine son vermek istiyor. İlhan Palut yönetiminde çıkış yakalayan Göztepe ise bu çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı anlatımının takibi fanatik.com.tr'de... Göztepe 37. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
Göztepe, Süper Lig’de ikinci devreye Antalya’da başlayacak Süper Lig’de ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor’a konuk oluyor. Göztepe deplasmanda kazanmak istiyor. Antalyaspor ise ikinci yarıya iyi başlamak için saha ve seyirci avantajıyla galibiyet arıyor.
Antalyaspor - Göztepe maçı ilk 11'ler belli oldu
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Chico, Kudryashov, Amilton, Hakan, Charles, Doğukan, Aatif, Gustavo Blanco
Göztepe: Beto, Murat, Leo, Borges, Berkan, Andre Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
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Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Stadı’nda saat 13.30’da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Antalyaspor’la 9. randevu
Antalyaspor’la Süper Lig’de 9. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 10 gol atıp, kalesinde aynı sayıda gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
İzmir temsilcisi, Antalyaspor’la deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada ise 1 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.