Antalyaspor gol yemeden finalde!
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon gol yemeden 5 maçını kazanarak finale yükselen Antalyaspor, kulüp tarihinde ilk kez kupayı müzesine taşımayı hedefliyor. 21 yıl sonra final vizesi alan Akdeniz ekibi Beşiktaş’tan da gol yemezse tarihe geçecek
Antalyaspor’da uzun zaman sonra Türkiye Kupası’nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda konuk ettiği Alanyaspor’u Podolski ve Hakan Özmert’in golleriyle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Antalyaspor, ilk ve son olarak 1999-2000 sezonunda final heyecanı yaşadı. Galatasaray ile 3 Mayıs 2000’de finalde karşılaşan Antalyaspor, normal süresi 2-2 biten maçta Sarı-Kırmızılılar’a uzatmalarda 5-3 yenildi ve organizasyonu ikinci tamamladı.
Ersun Yanal etkisi
Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 5 kupa maçını gol yemeden kazandı. Güney temsilcisi 4. turda Pendikspor’u 2-0, 5. turda Boluspor’u 1-0, son 16’da Bursaspor’u 3-0, çeyrek finalde Sivasspor’u 1-0, yarı finalde de Alanyaspor’u 2-0 yendi. Antalya finalde Beşiktaş’tan da gol yemezse tarihe gezecek.