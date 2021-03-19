Antalyaspor gol yemeden finalde!

Antalyaspor’da uzun zaman sonra Türkiye Kupası’nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda konuk ettiği Alanyaspor’u Podolski ve Hakan Özmert’in golleriyle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Antalyaspor, ilk ve son olarak 1999-2000 sezonunda final heyecanı yaşadı. Galatasaray ile 3 Mayıs 2000’de finalde karşılaşan Antalyaspor, normal süresi 2-2 biten maçta Sarı-Kırmızılılar’a uzatmalarda 5-3 yenildi ve organizasyonu ikinci tamamladı.

Ersun Yanal etkisi

Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 5 kupa maçını gol yemeden kazandı. Güney temsilcisi 4. turda Pendikspor’u 2-0, 5. turda Boluspor’u 1-0, son 16’da Bursaspor’u 3-0, çeyrek finalde Sivasspor’u 1-0, yarı finalde de Alanyaspor’u 2-0 yendi. Antalya finalde Beşiktaş’tan da gol yemezse tarihe gezecek.