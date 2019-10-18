Antalyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği maçın ilk yarısını Antalyaspor karşısında 5-0 önde tamamladı. Candeas maçta hat-trick yaparken Sio'nun atttığı 2 golün de asistini yaptı. Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Antalyaspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 8. hafta maçında üç puan mücadelesi veriyor. Son haftalarda Bülent Korkmaz yönetiminde iyi sonuçlar alan Antalyaspor yakaladığı bu çıkışı Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon henüz galibiyet ile tanışamayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
CANLI ANLATIM...
İlk Yarı Sonucu | Antalyaspor 0-5 Gençlerbirliği
1' Candeias
13' Sio (Asist: Candeias)
21' Candeias
37' Candeias
42' Sio (Asist: Candeias)
Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sarvanlar, Bitigen'in yardımcılığını üstlenecek.
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Antalyaspor - Gençlerbirliği 11'ler...
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Gelson, Chahechouhe, Hakan, Amilton
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Ayite, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
Ev sahibi takımda cezalı futbolcu yok ama Fredy, Harun Kavaklıdere ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Gençlerbirliği'nde Fabricio sakat, Zargo Toure ve Ahmet Oğuz ise cezaları nedeniyle forma giymeyecek.
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL , Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL