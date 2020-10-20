Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'in 5'inci haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulubü ile oynayacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle Süper Lig'de 3, toplamda ise 10'uncu kez karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde Antalyaspor'da 3 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, 2 oyuncunun son durumu maç öncesi yapılacak tetkikler sonucu belli olacak.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Futbol Kulubü ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da mücadelenin hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Kırmızı beyazlılar rakibi Gaziantep Futbol Kulubü ile Süper Lig'de 3, toplamda ise 10 kez birbirlerine rakip olacak.

'TOPLAMDA 9 KEZ KARŞILAŞTILAR'

Antalyaspor ile güney doğu temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü, 2005- 2006 sezonunda Misli.com 2. Lig'de karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor, rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden taraf oldu. Kırmızı beyazlılar ile kırmızı siyahlı ekip, Misli.com 2. Lig'de 2, TFF 1. Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Lig'de ise 2 maçta birbirlerine rakip oldu. Toplamda 9 kez karşılaşan iki takım en son, geçen sezon karşılaşırken mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

'AKDENİZ EKİBİ SAHASINDA KAYBETMEDİ'

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile Güneydoğu temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı toplamda oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar, rakibine karşı oynadığı 9 maçta 17 gol atarken, kırmızı siyahlı ekip ise Antalyaspor'a 8 gol atma başarısını sağladı. Antalya'da 4 kez karşılaşan iki takımın maçlarında ise Antalyaspor rakibine karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

'EN FAZLA 4 GOL ATILDI'

Antalyaspor ile Gaziantep temsilcisi arasında oynanan 9 maçlık 90 dakikalarda en farklı skorlar 3-0'lık sonuçlarla Antalyaspor'a ait bulunuyor. Takımlar arasında 2 maçta toplam 4 gol atılırken, en fazla gol atılan maçlar olarak istatistiklere yansıdı.

'AKREPTE 3 SAKAT, 2 ŞÜPHELİ'

Akdeniz ekibi Antalyaspor'da zorlu Gaziantep Futbol Kulubü maçı öncesi Drole, Serdar Gürler ve Fredy sakatlıkları nedeniyle kesin olarak forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı ekipte Rusya Milli takımından hafif sakatlığı bulunarak dönen, son antrenmanı da tedbir amaçlı olarak yarıda bırakan Fedor Kudryashov ile yine hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert'in yapılacak tetkiklerden sonra forma giyip giymeyecekleri belli olacak. Kırmızı beyazlı takımda Gaziantep Futbol Kulubü maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

'GENÇERLER, ANTALYASPOR'A YARAMIYOR'

Pazar günü saat 16.00'da Antalya'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulubü maçında Manisa bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler, Akdeniz ekibi Antalyaspor'un daha önce 12 kez düdük çaldı. Antalyaspor, bu maçlarda rakiplerine karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu maçlarda Antalyaspor rakiplerine 15 gol atarken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

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