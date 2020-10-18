Antalyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Antalyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig ’in 5. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahasında kazanarak rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK ise, bu zorlu mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.

GOL ERKEN GELDİ

Maça ev sahibi Antalyaspor etkili başladı. Dakikalar 3'ü gösterdiğinde sağ kanattan Amilton, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Sidney Sam'e ortasını gönderdi. Alman futbolcu gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İLK MAÇINDA KIZARDI

Maçın 28. dakikasında Gaziantep FK'nın yeni transferi Kevin Mirallas ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yeni transfer Mirallas, Gaziantep formasıyla çıktığı ilk maçta kırmızı kart görmüş oldu.

Maçın 42. dakikasında Antalyaspor tehlikeli geldi. Jahovic, kaptan Podolski'ye pasını gönderdi. Alman futbolcu şutunu çekti ancak top üst direkten geri döndü.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Antalyaspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

ANTEP 9 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısına rakip takım Gaziantep daha etkili başladı. Ancak dakikalar 65'i gösterdiğinde Gaziantep FK'da Junior Morais ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

68.dakikada Podolski 25 metrelik bir mesafeden frikik kullandı, kaleci Günay Güvenç son anda topu köşeden çıkardı.

GOL VAR'LA GELDİ

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Gaziantep sağ kanattan Enver Cenk Şahin ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gelen ortaya Furkan Soyak kafasını vurdu, top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR'dan yapılan kontrol sonrasında gol geçerli sayıldı ve Gaziantep 9 kişi kaldığı maçta durumu 1-1'e getirdi.

ANTALYA 10 KİŞİ KALDI

Maçın 79. dakikasında Antalyaspor'da Sidney Sam rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 88'i gösterdiğinde ceza sahası içinde sağ bölümde müsait pozisyonda bulunan Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz şutunu attı ancak top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi. 90+6'da Antalyaspor'da Ufuk Akyol ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e yükseltirken, Gaziantep de puanını 4'e getirdi.

Antalyaspor - Gaziantep FK 11'leri...

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Sam, Bünyamin, Podolski, Amilton, Jahovic.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Dicko, Mirallas