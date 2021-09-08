Antalyaspor, Gaziantep deplasmanına odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla 4'üncü hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, antrenmanda futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Enzo Crivelli de antrenmanda yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor, günde iki antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek. Gaziantep deplasmanından puanlarla dönmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, galibiyet için sahaya çıkacak. Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK maçıyla çıkış yakalayıp, ligde üst sıralara tırmanmayı istiyor. Karşılaşma 13 Eylül Pazartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)