Antalyaspor galibiyete odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, çarşamba günü sahasında oynayacağı maçta, ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Fatih Karagümrük'ü yenerek, üst sıralara yükselmeyi istiyor.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Kırmızı beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, antrenmanda futbolcularına Fatih Karagümrük maçının taktik provasını yaptırdı.

Süper Lig'de 16 maçta 18 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi istiyor. Sahasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik 3 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda ise 5 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında oynayacağı maçta rakibi Fatih Karagümrük ise ligde deplasman galibiyeti alamadı. Ligde henüz dış sahada kazanamayan iki takımın maçında Fraport TAV Antalyaspor ev sahibi takım avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor.

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