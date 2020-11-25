Antalyaspor galibiyete hasret

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, son 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 9'uncu haftayı 9 puanla tamamladı. Sahasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 4'üncü haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasını 1-0 kaybetti. Ligde 5'nci hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 6'ncı hafta Medipol Başakşehir'e 5-1, 7'nci hafta da Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor 8'inci hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı, 9'uncu hafta da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 6 maçında 2 beraberlik 4 yenilgi aldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk karşılaşmasında galibiyet hasretine son veremeyen kırmızı beyazlılar, kupada moral bulmak istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü Pendikspor ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada kırmızı beyazlılar rakibini elemeyi hedefliyor.

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