Antalyaspor galibiyet istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de 2020 yılının ilk deplasman mağlubiyetini geçen hafta alan Fraport TAV Antalyaspor, sahasındaki 4 maçlık yenilmezlik serisini Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması galibiyetiyle sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü sahasında 16.00'da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Kırmızı beyazlılar milli maç nedeniyle lige verilen arayı teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanlarda güç ve dayanıklılık çalışmasıyla değerlendirdi. Kırmızı beyazlılar maç gününe kadar taktik çalışmasıyla Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasına hazırlanacak. Geçen hafta Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle 2020 yılındaki 9 maçlık dış sahada yenilmezlik serisi son bulan Fraport TAV Antalyaspor, bu haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Süper Lig'de geçen sezon sahasındaki son iki maçı ile bu sezonun ilk iki maçında kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, iç sahada 4 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3 puana odaklanan kırmızı beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon 30'uncu haftadaki Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası sahasında 32'nci hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi, 34'üncü hafta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar bu sezonun ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Kırmızı beyazlılar sahasındaki son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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