Antalyaspor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de oynadığı son 6 maçında kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak kırmızı beyazlılar maçı kazanıp, yükselişe geçmek istiyor. Kırmızı beyazlılar kötü gidişi sona erdirmek ve teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligdeki ilk galibiyeti almak için Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında 3 puana odaklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor maçı galibiyetiyle moral bulan Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile ligdeki ilk galibiyetini de Erzurum deplasmanında elde etmeyi hedefliyor. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum deplasmanına cezalı ve sakat oyuncularının fazlalığından dolayı eksik kadro ile gidecek. Kırmızı beyazlıların Erzurum deplasmanında Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam sakatlığı, Hakan Özmert de kart cezasından dolayı oynamayacak.

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