Antalyaspor, Galatasaray maçında dağıldı! 2 kırmızı kart, 2 sakatlık...

Arka adalesindeki probleme rağmen Emre Taşdemir ve Saracchi'nin yerine Fatih Terim'in ilk 11'de görev verdiği Şener Özbayraklı rakibin en etkili silahlarından Lukas Podolski'nin kırmızı kart görmesine neden oldu. Alman oyuncu ilk yarıda Şener’e yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Podolski 59'da da ikili mücadeleye girdiği Şener'e tekme atınca ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Maçtan sonra kırmızı kart

Antalyaspor'un dün akşam 3 puan dışında iki oyuncusunu da kırmızı kart nedeniyle kaybetti. Podolski 59'da atıldı, Kudryashov ise maç bittikten sonra kırmızı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Rus oyuncuya hakem Mete Kalkavan ikinci sarı kartın ardından kırmızıyı gösterdi.

Antalyaspor sakata geldi

Eksikleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Antalya'da dün akşam da ilk yarıdaiki oyuncu sakatlandı. Kırmızı Beyazlı ekibin kanat oyuncusu Serdar Gürler 22. dakikada sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Serdar yerini Orgill'e bıraktı. Devrenin uzatmaanlarında ise savunmanın göbeğinde oynayan Bahadır sakatlandı. O da devam edemeyince Ali Eren İyican'ı oyuna aldı teknik direktör Ersun Yanal.