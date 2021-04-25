Antalyaspor-Galatasaray maçına Ruud Boffin damgası!

Antalyaspor'un Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin sezonun ilk yarısında oynadıkları Galatasaray maçında kalesinde duvar örmüş ve takımının 1 puan almasını sağlamıştı. Boffin dün gece de Kırmızı-Beyazlı ekibin direnç noktası oldu. Oyunu geride kabul eden Güney ekibi karşısında Galatasaray ilk yarıda 12 şut denedi, bunların 5'i kaleyi tuttu. Ve hepsinde de Boffin başarılıydı.

Puan almaya yetmedi

İkinci yarıda da deneyimli file bekçisi Galatasaraylı hücumculara direndi ve 7 topta rakibe gol izni vermedi. 59'da Podolski kırmızı kart gördükten sonra eksik kalan Kırmızı-Beyazlılar karşısında konuk ekip baskısını artırdı.

Arka arkaya gelen ataklarda sonunda Boffin de direnemedi. Dakikalar 77'yi gösterirken Mohamed fileleri sarstı, Güney ekibinin kalecisi en iyi maçlarından birinden punasız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

Boffin'in her iki yarıdaki üstün performansı Antalya'nın puan alması için yeterli olmadı.



