Nuri Şahin yönetiminde ligin son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan, son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'da Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi dışında eksik bulunmuyor. Son 7 lig maçının tamamında gol atan Haji Wright bu çıkışın en büyük mimarı... Kalede Ruud Boffin, beklerde Bünyamin Balcı ve Güray Vural, stoperde Naldo, orta alanda Fernando ile Nuri Şahin bizlere Antalyaspor'u ezberletti. Trabzonspor 'un Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmesi sonrası "beşinci" olmak Avrupa bileti kazanmaya yetmeyeceği için kadroda rotasyon görebiliriz. Sinan Gümüş, Houssam Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert gibi son maçlarda yedekten oyuna dahil olan isimleri ilk 11'de görürsek şaşırmamak lazım. Nuri Şahin de 1 Ekim 2021'den bu yana yeşil sahaya adım atmadı. Sürpriz bir jübile izleyebiliriz...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray ise Süper Lig 'de sezonun son haftasına 51 puanla 11. sırada giriyor... TD Domenec Torrent geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında Bafetimbi Gomis'in arkasında Halil Dervişoğlu ile maça başlamıştı. İspanyol teknik adam Halil'in yerine bu kez Taylan Antalyalı'yı oynatıp orta alanı daha kalabalık tutabilir. Normal şartlarda kanatlarda Ryan Babel ve Kerem Aktürkoğlu görmeliyiz... İddiasız bir maç ve sezonun sonu geldiği için Barış Alper Yılmaz ilk 11'de başlayabilir. Son haftalarda ikinci plana atılan Ömer Bayram, devre arasında takıma katılıp sadece 2 kez sahaya çıkan Semih Kaya gibi isimleri de ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un son 8 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 3'ünde gol atamadı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Antalyaspor kazanır" oldu! %25'lik kesim uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'un sezonu evinde alacağı 3 puanla noktalayacağını düşünüyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Antalyaspor’da bu sezon dönüm noktası 5 Ekim’de Nuri Şahin’in başa geçmesiyle gerçekleşti. Müthiş bir sezon ikinci yarısı oynayan Akdeniz ekibi, Şubat ayında başlayan 15 maçlık kaybetmeme serisiyle ligi sallıyor adeta. Galatasaray en kötü sezonlarından birini tamamlıyor. Sarı Kırmızılılar, Avrupa arenasında bu sezon önemli işler yaptı fakat ligde bu sezon sadece 4 deplasman galibiyetleri var! Mevcut form grafikleriyle Antalya’yı kazanmaya daha yakın görüyorum. Nuri Şahin’in ekibi, güçlü rakibine de boyun eğmeyecektir. İyi orandan Antalyaspor galibiyeti denenebilir.