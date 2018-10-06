Antalyaspor-Galatasaray maç sonucu: 0-1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek isteğinde sahaya çıktı. Oyunun 2. yarısında rakibine oranla çok ğüstün bir oyun oynayan Sarı Kırmızılı ekip aradığı golü 87. dakikada Ryan Donk ile buldu.

Alınan bu sonuçla Galatasaya puanını 18'e yükseltti. Ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Maçın henüz ilk dakikasında uzun topa doğru Muslera kalesini terketti. Seken top bir anda boş kaleye yöneldi. Muslera bu esnada Maicon'la çarpıştı. Top dışarı çıktı. Maicon da bir süre sakatlanarak yerde kaldı.

Maçın ilk sarı kartı 5. dakikada Antalyaspor'dan Maicon'a çıktı.

9.dakikada sağ kanatta Belhanda'nın çizgiye indikten sonra geriye çıkardığı topta, Garry Rodrigues'in şutu kaleci Boffin'de kaldı.

Ndiaye şansını denedi

Mücadelenin 11. dakikasında Onyekuru sağ çizgide topla buluştu. Pasını yerden ceza alanı önüne yolladı. Ndiaye bekletmeden köşeye vurdu. Top auta gitti.

Maçın 21. dakikasında hakem Cüneyt Çakır su molası verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, su molasında ağırlıklı olarak Garry Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e taktikler verdi.

26. dakikada Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Yekta Kurtuluş, Nazım ile paslaşarak ceza sahasına girmeyi başardı. Nazım'ın şutunda son anda Galatasaray savunması araya girdi.

Antalyaspor gole çok yaklaştı

Maçın en tehlikeli pozisyonu 33. dakikada ev sahibi Antalyaspor'dan geldi. Hakan korneri kullandı, Celustka arka taraf doğru indirdi. Arka direkte topla buluşan Diego'nun sert vuruşu üstten auta gitti.

38'de orta alanda topu alan Doukara, Galatasaray ceza alanına doğru hareketlenmek istedi ancak Belhanda'yı geçemedi.

Mücadelenin 40. dakikasında bu kez sarı kart gören isim Galatasaray'dan Sinan Gümüş oldu.

43. dakikada Belhanda, bir verkaçla şut açısı buldu. Vurmak yerine sağda bekleyen Ndiaye'yi gördü. Ndiaye'nin ortası da defanstan sekti.

Penaltı 'VAR'dan iptal

Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı verdi. Ardından VAR'ı inceleyen Çakır, kararını iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın 2. yarısında Galatasaray hızlı başlamak isterken Antalyaspor topu kapınca hızlı atağa çıktı. Yekta Kurtuluş giderken Belhanda faulle durdurdu. 46. dakikada hakem Cüneyt Çkaır tereddütsüz sarı kartını gösterdi.

48. dakikada Galatasaray bir kez daha Antalya kalesine yüklendi. Mariano'nun pasıyla son çizgiye inen Rodrigues'in ortasını Antalyaspor defansında Diego karşıladı.

Rodrigues gole yaklaştı

50'de Galatasaray gole yaklaşan taraf oldu. Kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen isim Belhanda oldu. Tecrübeli futbolcunun ceza sahasına ortasında topa yükselen Garry Rodrigues oldu. Kafa vuruşu üstten auta gitti.

Maçın 53. dakikasında Ömer Bayram kornerden seken topu orta alandan tekrar rakip ceza alanına doldurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Galatasaray bir kez daha tehlikeli geldi

2. yarıya baskılı başlayan Galatasaray bir kez daha tehlikeli bir şekilde geldi. 56'da Galatasaray'da Ndiaye rakip ceza alanına topla koştu, şut açısı buldu. Vuruşu savunmadan sekti.

Bir kez daha atak yapan Sarı Kırmızılı ekip oldu. 58. dakikada soldan gelen Ömer Bayram tek pasla ortasını yaptı, Rodrigues hemen şutunu attı. Top üstten auta gitti.

İlk oyuncu değişikliği Galatasaray'dan 61. dakikada geldi. Garry Rodrigues yerine oyuna dahil olan isim Feghouli oldu.

Feghouli denedi

65'te Galatasaray'da Feghouli cezasahası sol içinde şık bir vücut hareketiyle topu önüne aldı. Çaprazdan sert vurdu, kaleci Boffin iyi bir reaksiyonla topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

Ozan şutu üstten auta gitti

Fatih Terim'in öğrencileri 2. yarının başından beri sık sık kaleyi deniyor ancak hzenüz topu filelerle buluşturabilmiş değil. Bu kez de 66'da Belhanda korneri pasla kullandı. Ndiaye ceza alanı önünde topu aldı ama vurmadı. Sağdaki Feghouli'ye verdi. Onun ortasına da ileri çıkan Ozan vurdu. Top üstten auta gitti.

Mücadelenin 67. dakikasında bu kez oyuncu değişikliğini gerçekleştiren taraf ev sahibi oldu. Antalyaspor'da Doğukan Sinik'in yerine oyuna giren Harun Alpsoy oldu.

72. dakikada Hakan Özmert, sağdan giden Doukara'yı gördü. Ceza alanına giren Doukara, sol köşeye sert vurdu. Muslera golü önledi.

Antalyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. 74. dakikada Yekta Kurutuluş yerine oyuna giren Danilo oldu.

Maicon bu kez hücumda

Galatasaray'da Belhanda, 76. dakikada yerini Maicon'a bıraktı. Fatih Terim tecrübeli stoperi bu maçta Sinan Gümüş'ün yanında forvette tercih etti.

Boffin çelmeyi başardı

77'de sağdan orta geldi. Ceza sahasına gelen ortada Sinan Gümüş bomboş kaldı. Kafayı sert vurdu. Kaleci Boffin kurtardı.

Galatasaray son oyuncu değişikliğini 85. dakikada gerçekleştirdi. Onyekuru yerine oyuna dahil olan isim Ryan Donk oldu. Fatih Terim bu kez de diğer kanadı değiştirerek uzun boylu oyuncusunu hücum hattına ekledi.

Donk golü atmayı başardı

Maçın 87. dakikasında Donk oyuna girdikten 2 dakika sonra skoru 1-0'a getirdi. Sağdan Mariano'nun ortasına iyi yükselen Haollandalı yıldız futbolcu, takımını deplasmanda son anlarda 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'da Fatih Terim, Donk ve Maicon'u forvet oynattığı dakikadan sonra golü bulmayı başardı.

90+2. dakikada Galatasaray'da bir diğer kart gören isim Fernando oldu.

İnanılmaz pozisyon

90+3'te Antalyaspor'da Doukara Galatasaray ceza alanında topla buluştu. Dönebilse boş kalacaktı. Ömer izin vermedi ve topu uzaklaştırdı. Maçın son anlarında Korner kullanıldı. Top arka direğe sekti. Bir orta daha geldi. Kale ağzında karambol yaşandı. Doukara vuramadı. Sonrasında defans uzaklaştırdı.

Mücadelenin son düdüğü çaldı ve sahadan Galatasaray 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İşte 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Porto maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye’ye ilk 11’de şans verdi.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş ilk 11’ini çıkardı.

Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Antalyaspor’da değişiklik yok

Antalyaspor Teknik direktör Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11’inde değişiklik yapmadı.

Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında Ruud Boffin, Diego Angelo, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Chico, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara ve Hakan Özmert ilk 11’ini sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Abdelaziz Barrada, Mevlüt Erdinç ve William Vainqueur kadroda yer almadı.

Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Antalyaspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.