Antalyaspor, Galatasaray beraberliğiyle sezonu 45 puanla tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 34. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sezonu 45 puanla kapattı. Antalyaspor’un Galatasaray mücadelesindeki gollerini 19. dakikada Fredy, 90+3. dakikada Leschuk kaydetti.

Sarı-kırmızılıların gollerini ise 58. dakikada Saracchi ve 65. dakikada Belhanda penaltıdan attı. Evindeki 17 maçtan 5’ini kazanan, 5’ini kaybeden Akdeniz temsilcisi, iç saha mücadelelerinden bu sonuçla evindeki 6. beraberliğini almış oldu.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezonki son maçındaki beraberlikle puanını 45’e yükseltti.