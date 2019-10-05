Antalyaspor, Fenerbahçe’nin belalısı oldu... Bülent Korkmaz yönetiminde geçen sezon beklentilerin üzerinde bir başarı gösteren, bu sezona da iyi başlayan Güney ekibi, Kadıköy’den bir galibiyet daha çıkardı. Fenerbahçe’nin baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Antalyaspor, diğer taraftan önemli bir istatistiği bitirmiş oldu. 2012-2013 sezonunda ligde 47 maç üst üste kendi evinde kaybetmeyen Fenerbahçe’yi mağlup ederek seriyi sona erdiren Antalyaspor’un, o günkü teknik direktörü bir Beşiktaş efsanesi olan Mehmet Özdilek’ti. Kırmızı- Beyazlılar bu kez de Fener’in ligde kendi sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Bu başarı da bir Galatasaray efsanesi olan Bülent Korkmaz döneminde gerçekleşti.

Antalyalılar yaramıyor!

Bir başka ilginç istatistik ise bu sezon iki mağlubiyet alan Fenerbahçe’nin, bu iki kaybı da Antalya takımlarına karşı yaşaması. Hatırlanacağı üzere lig lideri Alanyaspor, kendi sahasında konuk ettiği Sarı-Lacivertliler’i yenerek zirvedeki yerini sağlama almıştı. Bu kez de Antalya’ya mağlup olan Kanarya, böylece liderlik koltuğuna yaklaşma şansını elinin tersiyle itmiş oldu.

Yok böyle ilk yarı!

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maçta ilk yarı istatistikleri skorun aksine, tamamen ev sahibi ekibin lehineydi. 45 dakika sona erdiğinde Fener topla oynamada yüzde 74’e 26, şutlarda 10’a 1, isabetli şutlarda 8’e 1, isabetli paslarda 309’a 75, ortalarda 19’a 2, isabetli ortalarda 5’e 1 ve kornerlerde 4’e 0 üstünlük sağlamıştı. İkinci devrede de Fenerbahçe’nin oyun üstünlüğü sürse de, sahadan 3 puanla ayrılan taraf Antalyaspor’du.