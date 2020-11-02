Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan "Antalyaspor - Fenerbahçe" maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

02 Kasım 2020, Pazartesi 13:08 Son Güncelleme:
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Süper Lig 'de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor Fenerbahçe maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Erol Bulut yönetiminde sezonu yenilgisiz sürdüren Fenerbahçe ise galibiyet serisini bu maçta da devam ettirme peşinde. 

Bu kritik maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu. TFF resmi sitesinden atamayı duyurdu. 

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. 


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