Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor. İlk yarıya tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe en azından ilk yarıyı Antalyaspor galibiyeti ile tamamlamak istiyor. Sezonun flaş takımlarından Antalyaspor ise evinde taraftarı önünde kazanmak istiyor. Saat 20:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD

Antalyaspor - Fenerbahçe işte 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Zeki, Yekta, Chico, Serdar, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Andre Ayew, Roberto Soldado.

İki takımda da sarı alarm

Fenerbahçe’de kart sınırındaki futbolcuların sayısı, Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde İsla, Hasan Ali, İsmail, Eljif, Benzia ve Slimani cezalı duruma düşecek. Bu senaryo gerçekleşirse, 6 futbolcu ikinci yarının ilk maçı olan Bursa deplasmanında görev yapamayacak. Antalyaspor’da ise kaleci Boffin’in yanı sıra Yekta ve Chico sınırda bulunuyor.

Korkmaz'ın üstünlüğü

İki teknik adam daha önce ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bülent Korkmaz; Erciyes, Gençlerbirliği ve Karabük’ün başındayken Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Manisa, Trabzon ve Eskişehir’i mağlup etti. Korkmaz’lı Galatasaray ve Başakşehir; Yanal’lı Trabzon ve Eskiyehir ile berabere kaldı. Ersun Yanal, Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı takımlar karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. randevuda

Süper Lig’de 45’inci kez Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, geride kalan 44 maçta 7 galibiyet alırken 7 karşılaşmadan da beraberlik ile döndü. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak. Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig’de geride kalan 44 maçın 30’unu Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor’un 37 golüne, sarı lacivertiler 82 golle karşılık verdi. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 22 maçın 11’ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Geride kalan 16 haftada 26 puan toplayan ve son oynanan Malatyaspor karşılaşmasında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasında en iyi sonuçla ayrılarak devre arasına mutlu girmek istiyor.