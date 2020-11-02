Antalyaspor - Fenerbahçe maçında kritik penaltı pozisyonu!

Antalyaspor- Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçelilerin penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı. 27. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta'dan gelen top Orgill'in eline çarptı. Ancak pozsiyona Orgill'in arkasının dönük bir şekilde dahil olması ve topun nereden geldiğini bile görmemesi sonucunda hakem Bahattin Şimşek 'devam' kararı verdi. VAR da devreye girmeyince Fenerbahçeliler bir süre daha itiraz etti.

Sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarlar bu pozisyonda penaltı verilmemesine tepki gösterdiler.