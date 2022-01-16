Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Ahmet Çalık unutulmadı

Ankara'da hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor 'un futbolcusu Ahmet Çalık, dün akşamki Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasında da unutulmadı. Stadın dev ekranında mücadele öncesinde Ahmet'in resmi yer aldı. İki takım futbolcuları da ısınmak için sahaya üzerinde onun resminin yer aldığı tişörtlerle çıktılar. Sarı-Lacivertliler'de, 'Türk futbolunun başı sağ olsun', Antalya'nın tişörtlerinde de, doğum tarihi ve sonsuzluk işaretiyle birlikte 'Seni unutmayacağız' yazıyordu.

Tezahüratlar da yapıldı...

Ahmet'in forma numarası olan 6'dan yola çıkarak onu bir kez daha anmak için oyun 6'da değil, biraz gecikmeli de olsa 8'de durdu. Hem sahadaki oyuncular hem de tribünlerin alkışlarıyla statta çok duygusal anlar yaşandı. Taraftarlar da uzun süre eski Milli futbolcunun ismiyle tezahüratlar yaptılar.

27 yaşında aramızda ayrılan Ahmet Çalık'ı tribünler ve oyuncular işte böyle andılar.