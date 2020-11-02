Süper Lig'in ilk 3 maçında 7 puan toplayan Antalyaspor, sonrasındaki 3 maçtan sadece 1 puan çıkartınca gözler Tamer Tuna'ya çevrilmişti. Tecrübeli teknik adam da hafta arası yönetimle anlaşmazlığa düşerek istifasını verdi. Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi takımda tam 7 eksik var! Sidney Sam ve Amilton cezalı; Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak sakat. Fredy iyileşti, maç kadrosunda yer alacak. Bu kadar eksiğe rağmen takımda Lukas Podolski, Nuri Şahin, Adis Jahovic, Fedor Kudryashov ve Naldo gibi tecrübeli isimlerinden olduğu da unutulmasın...

Sezona Rize deplasmanında galibiyetle başlayan Fenerbahçe ise, sonrasında Hatayspor ve Galatasaray'la golsüz beraber kalmıştı. Son 3 karşılaşmada ise gollü maçlar sonunda gelen galibiyetler, sarı lacivertli ekibi 2. sıraya kadar tırmandırdı. Diego Perotti ilk kez maç kadrosunda. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam deplasman kafilesinde yer almadı. Nabil Dirar'ın koronavirüs karantinası devam ediyor. TD Erol Bulut, Trabzonspor karşısında ikinci yarıya Jose Sosa'yı kenara alıp Papiss Cisse ile çıkmıştı ancak burada ilk planını bozması pek beklenmiyor. 5 oyuncu değişikliği hakkı ve zengin kulübe maç içerisinde müdahale yapmayı kolay hale getirirken, Erol Bulut'un doğru zamanda yaptığı dokunuşlar da son karşılaşmalarda oldukça göze çarptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 3 maç da "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 3 lig maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

- İki takımın Antalya'da oynadığı son 5 lig maçının sadece 1'ini Fenerbahçe kazanabildi. (2 Antalyaspor galibiyeti - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %58'lik kesim sarı-lacivertli ekibin Antalya deplasmanından 3 puanla döneceğine inanıyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.