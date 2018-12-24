Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, sezon flaş takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarıya tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekip ilk devreyi 16 puan ile 17. sırada tamamladı. Sezon flaş ekibi Antalyaspor ise 27 puana yükseldi ve Beşiktaş'ı sollayarak 6. sıraya yerleşti.

Son dakikada Doukara'nın yerine oyuna giren 15 yaşındaki Fehmi Koç, Süper Lig tarihinin forma giyen en genç oyuncusu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Fenerbahçe, henüz 1. dakikada Soldado ile gole çok yaklaştı. Salih Dursun'un yaptığı büyük hatada Soldado, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol golcünün şutu kaleci Boffin'de kaldı ve Fenerbahçe mücadelenin hemen başında öne geçme şansını kullanamadı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

9. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde Antalyaspor savunması topu ceza sahasının dışına doğru uzaklaştırdı. Slovak stoper Skrtel, dönen topa vuruşunu yaptı fakat top savunmadan geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular hakem Ümit Öztürk'e penaltı itirazları yaptı ancak oyun devam etti.

Kafa kafaya çarpıştılar

16. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mehmet Ekici ve Chico, kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da acı içinde yerde kalırken bir süre sonra Mehmet Ekici ayağa kalktı. Antalyasporlu Chico ise, sedyeyle kenara alındı. Sedyeyle kenara alınan ve doğrudan ambulansa götürülen Chico'nun burnunun kırıldığı belirtiliyor.

Brezilyalı oyuncunun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu.

Hasan Ali kaleyi yokladı

29.dakikada hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe'de Soldado, sol açıktan bindiren Hasan Ali'ye pasını aktardı. Milli futbolcu gelişine sert bir vuruş yaptı fakat son anda Boffin, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

SARI KART | 32. dakikada Mehmet Ekici, Salih Dursun ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart gördü.

40. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş, direği hemen yanından auta çıktı. 1 dakikada sonra Sarı Lacivertliler yeniden kaleyi yokladı. Ayew'in ortasında topu yumuşatan Eljif, ön direkte röveşatayla kaleyi denedi, top auta çıktı.

SARI KART | 45+2. dakikada Antalyspor'un hızlı hücumunda Doukara'yı düşüren Neustadter, sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Mücadelenin 2. yarı başladı

2. yarıya hızlı başlamak isteyen Antalyaspor ekibi oldu. Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Isla'nın ıskaladığı topu Cissokho ortaladı, ön direkteki Doukara'dan önce araya giren Skrtel topu kornere yolladı.

Ekici gole çok yaklaştı

51. dakikada hızla ceza alanına doğru sokulan Mehmet Ekici, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici serbest vuruştan mükemmel bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu son anda Boffin tokatladı.

61'de sağ kanatta topu alan Ayew içeri sokuldu ve ceza alanı ön çizgisinden şutunu çekti, top farklı şekilde yandan auta çıktı.

SARI KART | 66. dakikada Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş, Mehmet Ekici'ye yaptığı hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Mücadelenin 69. dakikasında Ersun Yanal oyuna ilk müdahalesini yaptı. Soldado yerine oyuna giren isim Slimani oldu.

72. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasına hareketlenen Isla, arka direkte altı pas içinden yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de Neustadter yaptığı faulün ardından 2. sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Fenerbahçe kalan 15 dakikada 10 kişi oynayacak.

Antalyaspor'da Yekta, 82. dakikada yerini Drole'a bıraktı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Zeki, Yekta, Chico, Serdar, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Andre Ayew, Roberto Soldado

Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11’de iki değişiklik gerçekleştirdi. Yanal, Valbuena’nın yerine Benzia, Slimani’nin yerine ise Soldado’ya ilk 11’de şans verdi.

Sarı-lacivertliler, sahaya Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Reyes, Barış Alıcı, Berke Özer, Slimani ve Erten Ersu yedekler arasında yer aldı. Antalya’daki kafilede bulunan Valbuena’nın maç kadrosunda olmadığı görüldü.

Bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Benzia ve Slimani cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor’da 5 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’inde 5 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Korkmaz, kart cezalısı Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik ile sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç’in yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Doukara’ya ilk 11’de şans verdi.

Antalyaspor sahaya Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve Doukara ilk 11’i ile çıktı.

Kaleci Boffin’in yanı sıra Yekta ve Chico sarı kart sınırında bulunuyorlar.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı’nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Ölümle tokalaşmayın" yazılı pankartla sahaya çıktı.