Süper Lig'deki son 4 maçından sadece 1 puan çıkartabilen Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye!

Tamer Tuna ile 10 resmi maça çıkıp sadece 1 kez kaybeden Antalyaspor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sinan Gümüş cezası, Yekta Kurtuluş ise sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Nazım Sangare'nin durumu ise maç saati netleşecek.

Son 4 Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup oldu ve 20 yılı aşkın süren saltanatını da kaybetti. Mauricio Isla ve Deniz Türüç cezalı, TD Ersun Yanal da kulübedeki yerini alamayacak. Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu hafta arası takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ocak transfer döneminde takıma katılan Gineli stoper Simon Falette, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de maça başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan Fenerbahçe, TD Ersun Yanal ile bugüne kadar hiç 5 maçlık galibiyet hasreti çekmedi!

- Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de 9 kere maç içerisinde öne geçti, bu 9 maçın hiçbirini kaybetmedi. (6 galibiyet - 3 beraberlik)

- Antalyaspor'un son 3 lig maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 4 lig maçı "KG VAR" oldu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe galibiyeti!

Üyelerin %46'dan fazlası sarı-lacivertlilerin deplasmandan 3 puanla dönmesini bekliyor. %17'lik kesim ise "2.5" tercihine yönelmiş durumda...