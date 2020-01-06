Antalyaspor Fedor Kudryashov transferini açıkladı

Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Tamer Tuna'yı oturtan ve transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Antalyaspor ilk hamlesini yaptı. Akdeniz ekibi, bonservisi elinde olan ve Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl yarım sezon Başakşehir formasını terleten 32 yaşındaki sol bek, aynı zamanda sol stoperde de oynuyor.

Rus oyuncunun ismi, transfer döneminin başlamasıyla sol bek arayışı içerisinde olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılmıştı.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz.

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