Antalyaspor Espor Valorant takımını dağıttı

7 Mart tarihinde anlaşılan Valorant kadrosuyla VCT Aşama 1 Challengers 3 Türkiye turnuvasında son 8 takım arasına girmeyi başaran kulüp, kadro oyuncularıyla yollarını ayırdı. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasına deneme kadrosuyla çıkan Antalyaspor Espor bu kadrodan da istenilen performansı alamadı. Deneme kadrosu VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası son 64 turunda M4L takımına 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Antalyaspor Espor Valorant kadrosuyla yolların ayrılmasından saatler sonra yeni bir kadro arayışında olduklarını duyurdu. Kulübün yapılan paylaşımda Valorant takımı seçmelerine katılmak isteyen oyuncular için başvuru formu paylaşıldı.