Geçen sezonun ikinci yarısında Tamer Tuna’nın takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan ve 17 maçlık periyotta sadece 2 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor’da yeni sezon çok parlak başlamadı. Tuna’nın öğrencileri 8 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alınca genç hocayla yollar ayrıldı. Tüm hızıyla teknik adam arayışlarına başlayan Kırmızı-Beyazlılar’da gündeme son olarak Beşiktaş’ta çalışan Abdullah Avcı’yla, Fenerbahçe’de görev yapan Ersun Yanal gelmişti.

Hemen göreve başlayacak

Abdullah Avcı’nın, Trabzonspor’la anlaşmasının ardından Akdeniz ekibi tamamen Ersun Yanal’a odaklandı. Önceki gün Başkan Ali Şafak Öztürk ile başarılı çalıştırıcı saatlerce görüşme yaptı. Bu görüşmede tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Kırmızı-Beyazlı ekibin en kısa zamanda Ersun Yanal’ı açıklayacağı ve deneyimli çalıştırıcının hemen görevine başlayacağı da gelen haberler arasında.