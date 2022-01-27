Antalyaspor, Eren Albayrak ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Eren Albayrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Akdeniz temsilcisinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a imza atan 30 yaşındaki sol bek oyuncusu, kırmızı beyazlı takımla toplamda 68 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Albayrak, bu sezon ise Antalyaspor ile 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupa Finali maçında sahaya çıktı.