Antalyaspor Doukara'nın boşluğunu doldurdu: Blanco Leschuk

Souleymane Doukara'yı Al-Ettifaq'a satan Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'ten Arjantinli golcü Gustavo Blanco Leschuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ağustos 2019, Cumartesi 19:01
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Antalyaspor Doukara'nın boşluğunu doldurdu: Blanco Leschuk

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'in Arjantinli futbolcusu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu ve 28 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Akdeniz ekibi, as golcüsü Souleymane Doukara'yı Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a satmıştı.

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor."

Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga’da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı.

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