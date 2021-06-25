Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor transfere hız verdi ve 2 ismi birden kadrosuna kattığını açıkladı.

Akdeniz ekibi, Akhisarspor'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Doğukan Nelik'i ve Almanya 3.Lig'de VfB Lübeck forması giyen 23 yaşındaki orta saha Ersin Zehir'i kadrosuna kattı.









Yönetim kurulu üyesi Rasim Doğu da genç futbolcuların takıma kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Genç futbolculardan Ersin, "Antalyaspor'un genç oyunculara şans vermesinden dolayı tercih ettim. Oynamayı ve takıma yardımcı olmayı istiyorum. Burada olduğun için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızım" diye konuştu.

Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Doğukan ise, "Buraya geldiğim için mutlu ve gururluyum. Buraya gelmek çok önemli ama kalıcı olmak kulüp için iyi yerlere gelmek onurlandırmak çok önemli. Bende öyle olabilmek için çok çalışacağım" diye konuştu.







