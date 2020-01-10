Antalyaspor Dever Orgill ile söz kesti

Antalyaspor’da iç ve dış transferde sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig’de ilk devreyi topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan ve Stjepan Tomas’ın yerine takımın başına Tamer Tuna’yı getiren Antalyaspor, transferde gaza bastı.

Çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Fedor Kudryashov’u kadrosuna katmıştı. Kırmızı-Beyazlılar’ın ikinci bombası Süper Lig’den geldi. Antalyaspor, ismi Arabistan ekipleriyle anılan Ankaragücü’nün golcü futbolcusu Dever Orgill ile söz kesti. Tamer Tuna’nın bu transferde ısrarcı olduğu ve bonservis sorunu çözülür çözülmez Jamaika’lı futbolcunun transferinin resmen açıklanacağı öğrenildi.