Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda galibiyeti unuttu. Kırmızı beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, 5 maç deplasman maçında 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Antalyaspor, en son deplasman galibiyetini geçtiğimiz sezonun 33'üncü haftasında Ankaragücü maçında aldı. Akdeniz ekibi, bu mücadeleyi Adis Jahovic'in attığı tek golle kazandı.

'DEPLASMANDA 3 PUAN'

Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlılar Beşiktaş, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında sahadan beraberlikle ayrılırken, Yeni Malatya ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

'DIŞ SAHADA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI'

Kırmızı beyazlı takım 5 deplasman maçında kalesinde 11 gole engel olamazken, rakiplerine ise 6 golle karşılık verdi. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 5 maçın tamamında ise kalesinde gol gördü. Dış saha maçlarında oynadığı maçlarda kalesinde en çok golü ise Medipol Başakşehir mücadelesinde gördü. Akdeniz temsilcisi bu mücadele de kalesinde 5 gole engel olamadı.

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