Antalyaspor deplasmanda galibiyeti hatırladı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor, ligde 3, deplasmanda ise 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Başarılı defans oyuncusu Naldo ise takımına 3 puanı getiren golü atmanın yanı sıra, kırmızı beyazlı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'a 3 puanı getiren golü, tecrübeli defans oyuncusu Naldo kaydetti. Antalyaspor bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, ligde 3, dış sahada ise 6 hafta sonra galibiyet almayı başardı.

Ligde Kayserispor maçı öncesi oynadığı son MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaybeden Antalyaspor, 3 hafta sonra puanla tanıştı. Kırmızı beyazlı takım deplasmanda ise 6 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından oynadığı Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarında beraberlik, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında ise yenilgi elde etmişti. Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında aldığı galibiyetle de moral depoladı.

1000 PUAN BARAJI AŞILDI

Antalyaspor, Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle 1000 puan barajını aşmayı başardı. Kırmızı beyazlı takım, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sahadan puan alamayınca 1000 puan barajını aşamamıştı. Antalyaspor, 24 sezonda 818, bu sezon 33 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 272 galibiyet, 225 beraberlik, 354 mağlubiyet ile 1002 puana ulaşmayı başardı.

NALDO İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fraport TAV Antalyaspor'un sezon başında İspanya La Liga takımlarından Espanyol'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Naldo, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşarken, takımına da 3 puanı getirdi. Brezilyalı defans Naldo, Antalyaspor ile ilk gol sevincinin yanı sıra, Kayserispor maçında gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti.

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