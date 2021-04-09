Antalyaspor deplasmanda galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı son 5 dış saha maçında 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Ligin 33'üncü haftasında sahasında DG Sivasspor'a 4-2 yenilerek iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor'da gözler, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Deplasmanda istediği sonuçları alamayan kırmızı beyazlı takım, sarı kırmızılılara karşı dış sahada galibiyet özlemine son vermek istiyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, son 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

DEPLASMANDA SADECE 2 GALİBİYET

Deplasmanda oynadığı maçlarda istediği sonuçları hanesine yazdıramayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 34'üncü haftasında dış sahada oynananacak Kayserispor maçında tek hedef kazanmak. Kırmızı beyazlılar ligde deplasmanda oynadığı 16 maçta, 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 5'de yenilgi aldı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, dış sahada sadece Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet alırken, sezonun ilk devresinde oynanan Beşiktaş, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor ile sezonun ikinci yarısında oynanan Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Ç. Rizespor ve sezonun ikinci devresinde oynanan Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşısında ise yenilgi aldı.

SON 5 DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Fraport TAV Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı. Kırmızı beyazlı takım ligin 22'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikten sonra oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA EN AZ GOL ATAN 2 TAKIMDAN BİRİ

Antalyaspor, deplasmanda en az gol atan 2 takımdan biri konumunda bulunuyor. Antalyaspor, Gençlerbirliği ile beraber attığı 11 golle dış sahada en az gol atan takımlar oldu. İki takımı 12 golle Başakşehir, 13 golle Kayserispor ve 14'er golle Denizlispor ile Göztepe takip etti. Kırmızı beyazlılar rakiplerine 20 golle karşılık verdi.

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