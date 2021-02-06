Antalyaspor, Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor
Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 24'üncü haftada yarın deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan maçta Hatayspor'a mağlup olan Antalyaspor, sonrasında oynadığı 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Antalyaspor, Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Antalyaspor'da yarın Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
MUHTEMEL KADRO
Boffin - Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill
CEZALI: Veysel, Naldo
SAKAT: Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Podolski
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)