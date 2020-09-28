Antalyaspor - Denizlispor maç sonucu: 1 - 0

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Antalyaspor sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi ve 7 puanla zirvenin ortağı oldu. Bu sezon evinde Gençlerbirliği ve Denizlispor'a karşı gol yemeden kazanan Beşiktaş deplasmanında da son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere kalan Tamer Tuna'nın ekibi zirveye ortak oldu. Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor ile aynı puana geldi. Fraport-Tav Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 58.dakika Veysel Sarı attı









STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Nuri Şahin (Dk. 78 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 46 Podolski), Fredy, Amilton (Dk. 90 Sidney Sam), Jahovic (Dk. 67 Orgill)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon - Leismann (Dk. 69 Bakalorz), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Zakarya, Murawski (Dk. 8 Mesanovic), Aissati, Lopes, Recep Niyaz, Sagal, Rodellega

GOL: Dk. 58 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)





Maçtan dakikalar

PANTILIMON MÜTHİŞ ÇIKARDI! 7.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Amilton kafayı vurdu köşe giden topu kaleci Pantilimon güçlükle çeldi

14.dakikada sol kanattan Fredy geldi ortasına Jahovic hamle yaptı ancak ofsayt bayrağı kalktı

26.dakikada Denizlispor sağ kanattan Aissati ile geldi, ortasını Antalyaspor savunması son anda uzaklaştırdı

ANTALYASPOR ETKİLİ GELDİ! 34.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Amilton dönerek vurdu kaleci Pantilimon son anda çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Antalyaspor'da devre arasında Paul Mukairu'nun yerine Lukas Podolski oyuna girdi

52.dakikada Denizlispor'da Rodallega'nın ceza sahasının sağ tarafından şutu savunmada geri döndü

57.dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Pantilimon'un kucağında kaldı

GOL! 58.dakikada Antalyaspor, Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti

69.dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Mustafa Yumlu topu uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yerine oyuna Ufuk Akyol girdi

82.dakikada ceza sahası dışından Fredy vurdu Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti

AZ FARKLA KAÇTI! 89.dakikada Rodallega yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kazandı. Kolombiyalı oyuncunun şutu az farkla auta gitti





Ev sahibi takımda flaş transfer Nuri Şahin ilk 11'de yer aldı. B. Dortmund'tan eski takım arkadaşı Subotic ise Denizlispor'da yedek kulübesinde yer aldı.

Antalyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri Şahin, Mukairu, Hakan, Fredy, Amilton, Jahovic

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati, Recep, Murawski, Sagal, Rodallega











